Shanghai Limanlarından Ocak-Temmuz'da 1 Milyondan Fazla Otomobil İhraç Edildi

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan limanlardan 2023 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 artışla 1,02 milyon araç ihraç edildi.

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan limanlardan 2023 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 artışla 1,02 milyon araç ihraç edildi.

Yerel gümrük idaresinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olan Shanghai'daki Haitong Uluslararası Otomobil Terminali'nden dünyanın dört bir yanındaki 100'den fazla ülke ve bölgeye yılın başından bu yana günde ortalama 2.000'den fazla otomobil ihraç edildi.

Terminalden, Ocak'tan Temmuz'a kadar yüzde 30'dan fazlası yeni enerjili araç (NEV) olmak üzere 567.000 otomobil ihraç edildi.

Shangai kentinin güneydoğusundaki Nangang terminalinden aynı dönemde 176.000 araç ihraç edildi. İhraç edilen araçların yüzde 80'ini NEV'ler oluştururken, NEV ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70'ten fazla arttı.