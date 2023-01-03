Shanghai Limanı, 2022 Yılında Dünyanın En İşlek Konteyner Limanı Olmayı Sürdürdü

SHANGHAİ, 3 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Limanı'nın Pazartesi günü yayınladığı veriler, limanın 2022 yılında Kovid-19 salgınına rağmen peş peşe 13. yılda da dünyanın en işlek konteyner limanı olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

SHANGHAİ, 3 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Limanı'nın Pazartesi günü yayınladığı veriler, limanın 2022 yılında Kovid-19 salgınına rağmen peş peşe 13. yılda da dünyanın en işlek konteyner limanı olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Limanın işletmeci kuruluşu Shanghai Uluslararası Liman (Grubu) Ltd. Şti.'ne göre, 2022 yılında limanın konteyner hacmi 47,3 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

Geçen yıl salgına, sıcak ve soğuk dalgalarına göğüs geren liman, Shanghai Uluslararası Gemicilik Merkezi'nin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını korudu.

İkinci çeyrekteki salgının ardından liman, aylık rekor seviye olan 4,3 milyon TEU'yu elleçlediği Temmuz ayında konteyner hacminde V-şeklinde hızlı bir toparlanma kaydetmeyi başardı.