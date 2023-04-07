Shanghai Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda 9,8 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzalandı

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 2023 Shanghai Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda toplam sözleşme değeri 67,4 milyar yuan (yaklaşık 9,8 milyar ABD doları) olan 26 yatırım projesi imzalandı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da 2023 Shanghai Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda toplam sözleşme değeri 67,4 milyar yuan (yaklaşık 9,8 milyar ABD doları) olan 26 yatırım projesi imzalandı.

Perşembe günü düzenlenen ve bir gün süren konferansa çok sayıda küresel şirketin katılması Shanghai'ın bir yatırım noktası olarak güçlü cazibesini ortaya koymuş oldu.

SES 1 (İngilizce): JEAN CHRİSTOPHE POINTEAU, Pfizer Çin Başkanı:

"Shanghai çok önemli bir şehir. Çin'in en önde gelen şehirlerinden biri. Yatırım açısından bizim için elbette önemli şehir. Burada çığır açan yenilikleri aktif olarak araştırdığımız bir Ar-Ge merkezimiz var. Yani yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

SES 2 (İngilizce): DEBAJİT DAS, Shanghai Das Brothers AI Technology Limited Şirketi'nin Başkanı:

"Küresel genel merkezimizi Shanghai'a taşımayı planlıyoruz. Bu nedenle ekosistemde aktif olarak yer alıyoruz ve buradaki üssümüzü genişletmek için ortaklarımız ve gelecek aşamadaki bağlantılarla görüşüyoruz. Bence Shanghai'da mükemmel bir fırsat var. Burası oldukça verimli bir yer."

SES 3 (Çince): SİU WİNG CHU, Savills China İcra Kurulu Başkanı:

"Shanghai'daki temel işimiz uluslararası endüstrileri ve yatırımcıları şehre getirerek, yatırımları tanıtmak. Buna ek olarak, son birkaç yıldır küresel olarak genişlemelerine ve kalkınmalarına hizmet etmek için bazı Shanghai merkezli şirketleri yabancı ülkelere tanıttık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)