Shanghai, Kovid-19 Kontrol Önlemlerini Gevşetiyor - Haberler

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai yerel yetkilileri, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada yerleşim bölgelerine giriş ya da çıkıştaki engellerin gevşetileceğini, toplu taşıma hizmetlerine devam edileceğini ve yollardaki özel araçlara yönelik kuralların hafifletileceğini duyurdu. Shanghai belediyesinin Kovid-19 önleme ve kontrol öncü grubunun yaptığı açıklamaya göre, yeni kurallar kentteki Kovid-19 durumunun etkili bir şekilde kontrol alınmasıyla birlikte Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamada, "Vatandaşların orta ve yüksek riskli bölgeler ile Kovid-19 kısıtlamaları kapsamına alınan bölgeler haricindeki yerleşim yerlerine girmesi ya da çıkmasında herhangi bir kısıtlama uygulanmamalı" dendi. Açıklamaya göre, Shanghai öncelikli olarak otobüsler, demiryolu ulaşımı ve feribotları da içeren toplu taşıma hizmetlerine de devam edecek. Açıklamada, "Taksiler ile çevrimiçi araç çağırma hizmetleri orta ve yüksek riski bölgeler ile Kovid-19 kısıtlamaları kapsamına alınan bölgeler dışında işlerine devam edecek ve yollarda da özel araçlara izin verilecek" ifadeleri kullanıldı.

Xinhua / Güncel