Shanghai Kentinin Kruvaziyer Ekonomisi Hızla Toparlanıyor

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai kentinin kruvaziyer sektörü, Mart ayı sonunda uluslararası kruvaziyer hizmetlerinin pilot olarak yeniden başlatılmasıyla, 300 milyon yuanın (yaklaşık 41,66 milyon ABD doları) üzerinde bilet satışı gerçekleştirdi.

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai kentinin kruvaziyer sektörü, Mart ayı sonunda uluslararası kruvaziyer hizmetlerinin pilot olarak yeniden başlatılmasıyla, 300 milyon yuanın (yaklaşık 41,66 milyon ABD doları) üzerinde bilet satışı gerçekleştirdi.

Belediye yönetiminin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Shanghai kentinin uluslararası kruvaziyer hizmetlerinin pilot olarak yeniden başlatılmasını aktif şekilde teşvik etmesiyle Mart sonu itibarıyla 4.000'in üzerinde yeni istihdam yaratıldı.

Shanghai Belediyesi Ticaret Komisyonu Direktörü Zhu Min, söz konusu hizmetlerin pilot olarak yeniden başlaması sayesinde Shanghai'daki kruvaziyer ekonomisinin hızlı toparlanma ve artan direnç konusunda umut verici bir eğilim sergilediğini söyledi.

Shanghai, kısa süre önce, uluslararası kruvaziyer ekonomisinin 2023-2025 döneminde yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmek için bir eylem planı açıklamıştı.