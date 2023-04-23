Shanghai Kentinin İlk Çeyrekteki Dış Ticareti Yüzde 3,5 Arttı

SHANGHAİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 1,05 trilyon yuana (yaklaşık 152,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIE) otomobil sergi alanındaki Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni enerjili aracı, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)

SHANGHAİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 1,05 trilyon yuana (yaklaşık 152,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden Pazar günü açıklanan verilere göre, Shangai kentinin ithalatı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış kaydederek 639,32 milyar yuana çıkarken, ihracatı ise yüzde 1,4 düşüşle 407,78 milyar yuana geriledi.

Kentin en büyük ticari ortağı Avrupa Birliği ile ticareti ise yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artışla 212,4 milyar yuana ulaşırken, toplam dış ticaret hacminin yüzde 20,3'ünü oluşturdu.

Shanghai kentinin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına taraf ülkelerle ticareti yüzde 3,6 artarak toplam dış ticaret hacminin yüzde 33,6'sını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle olan ticareti ise yüzde 2,3 artarak toplam dış ticaret hacminin yüzde 22,4'ünü oluşturdu.