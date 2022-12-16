Shanghai Kentinde Hidrojenle Çalışan Daha Fazla Otobüs Görev Yapacak

SHANGHAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde hidrojen yakıt hücresiyle çalışan otobüslerin ticari faaliyetleri için örnek bölge olan Lingang yeni bölgesi, 2022'nin başından bu yana hidrojen yakıt hücresiyle çalışan daha fazla halk otobüsünü tatbiki hizmete...

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonuna yaklaşan orta kapasiteli hidrojenle çalışan halk otobüsü (sağda), 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde hidrojen yakıt hücresiyle çalışan otobüslerin ticari faaliyetleri için örnek bölge olan Lingang yeni bölgesi, 2022'nin başından bu yana hidrojen yakıt hücresiyle çalışan daha fazla halk otobüsünü tatbiki hizmete sokmak için gerekenden fazlasını yaparken, bugün itibariyle hidrojenle çalışan 66 otobüs kentin sokaklarında görev yapıyor.

Yolcusuz deneme seferlerine başlayan 52 otobüsün ise yılın sonundan önce resmi hizmete başlaması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda halk otobüsüne yakıt ikmali yapan personel, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda yakıt ikmali yapılan hidrojen yakıt hücresi ile çalışan halk otobüsü, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda yakıt ikmali yapılan halk otobüsleri görülüyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda halk otobüsüne yakıt ikmali yapan personel, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda güvenlik kontrolü yapan personel, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki yeni bir hidrojen yakıt istasyonunda ekipman çalışma durumunu kaydeden personel, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni alanındaki halk otobüsleri için hidrojen yakıt istasyonu görülüyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)