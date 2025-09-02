Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Önemli Gelişmeler

TİANJİN, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde elde edilen sonuçları değerlendirdi.

Wang, pazartesi günü Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

2001 yılında kurulan Shanghai İşbirliği Örgütü, bu yıl 20'den fazla ülke lideri ve 10 uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla en büyük zirvesini düzenledi.

Wang, zirve sırasında onaylanan, örgütün 2026-2035 dönemine yönelik kalkınma stratejisinin, önümüzdeki on yılda örgütün nasıl ve ne yönde büyüyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Zirve sonunda İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferi savunan bir bildiri yayımlandığını kaydeden Wang, ayrı bir bildiride de örgütün çok taraflı ticaret sistemine kesin desteğinin vurgulandığını ifade etti.

Wang, zirve sırasında örgüt bünyesinde güvenlikle ilgili tehdit ve sorunlara karşı koyma, sınır aşan organize suçlarla mücadele etme, bilgi güvenliğinin iyileştirilmesi ve uyuşturucu ile mücadele işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görev yapacak dört yeni merkezin kurulduğunu duyurdu.

Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde bir kalkınma bankası kurulmasına da karar verildiğini belirten Wang, bu bankanın altyapı geliştirmeyi ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi büyük ölçüde teşvik edeceğini vurguladı.

Wang, zirvede Çin'in enerji, yeşil endüstri, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yüksek öğretim, mesleki ve teknik eğitim alanlarında yeni işbirliği platformları ve merkezleri kurmayı taahhüt ettiğini söyledi. Wang ayrıca enerji, yeşil endüstri, dijital ekonomi, yapay zeka ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek üzere eylem planları geliştirildiğini de ifade etti.

Zirvede örgütün yapısal reformları açısından da önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Wang, bu çerçevede gözlemci ve diyalog ortağı ülke statülerinin, Shanghai İşbirliği Örgütü ortağı adı altında birleştirildiğini ve Laos'un ortak olarak kabul edilmesiyle örgütün 27 ülkeden oluşan bir aile haline geldiğini söyledi.