Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Liderler Tianjin'e Geliyor

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak liderler Çin'e gelmeye devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de düzenlenecek ve örgüt tarihinin en geniş kapsamlı toplantısı olacak zirvede Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderler örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirleyecek.