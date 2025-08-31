Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Liderler Tianjin'e Geliyor
Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderlerin katılacağı zirve, örgütün tarihindeki en geniş kapsamlı toplantı olacak. Zirvede önümüzdeki on yıllık kalkınma planı belirlenecek.
TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak liderler Çin'e gelmeye devam ediyor.
Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de düzenlenecek ve örgüt tarihinin en geniş kapsamlı toplantısı olacak zirvede Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderler örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirleyecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel