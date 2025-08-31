Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Liderler Tianjin'e Geliyor

Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Liderler Tianjin'e Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderlerin katılacağı zirve, örgütün tarihindeki en geniş kapsamlı toplantı olacak. Zirvede önümüzdeki on yıllık kalkınma planı belirlenecek.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak liderler Çin'e gelmeye devam ediyor.

Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de düzenlenecek ve örgüt tarihinin en geniş kapsamlı toplantısı olacak zirvede Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderler örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirleyecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İlk galibiyet geldi! Karagümrük'ten stadı 90+3'te sessizliğe büründüren gol

90+3'te stadı sessizliğe büründüren gol! İlk galibiyet geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır'da tren kazası: 3 ölü, 103 yaralı

Tren raydan çıktı: 3 ölü, 103 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.