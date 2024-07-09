Shanghai İşbirliği Örgütü Yeşil Kalkınma Forumu Qingdao'da Başladı
Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında yeşil kalkınma için ortaklık kurma ve bölgesel/küresel yeşil kalkınmaya katkıda bulunma konuları Qingdao'da düzenlenen forumda ele alındı.
QİNGDAO, 9 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yeşil Kalkınma Forumu Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin sahil kenti Qingdao'da başladı.
Pazartesi günü başlayan forumda katılımcılar, yeşil kalkınma için Shanghai İşbirliği Örgütü kapsamında bir ortaklık kurmanın yanı sıra bölgesel ve küresel yeşil kalkınmaya ortaklaşa katkıda bulunmanın yolları hakkında görüşmelerde bulundu.