Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi İçin Hazırlıklar Başladı

TİANJİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Tianjin Zirvesi'ne 20'den fazla ülke lideri ile 10 uluslararası örgütün başkanının katılacağını söyledi.

Wang, salı günü Tianjin'de Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Tianjin Zirvesi'nin 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, aynı gün Tianjin'de Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına da başkanlık etti.

Toplantıya Yermekbayev'in yanı sıra Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ve Shanghai İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Direktörü Ularbek Sharsheev katıldı.

Üye ülkeleri, örgütü tarihe ve geleceğe karşı sorumluluk duygusu sergileyecek şekilde güçlendirmek üzere daha fazla uyum içinde hareket etmeye çağıran Wang, örgütün gelişimine ilişkin beş öneride bulundu.

Wang, üye ülkelerin örgütün kuruluş ilkelerine sadık kalıp Shanghai Ruhu'nu ileriye taşımaları, güvenlik temellerini sağlamlaştırmaları, örgütün kalkınması için karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları peşinde koşmaları, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeleri ve adalet ve hakkaniyeti korumaları gerektiğini söyledi.

Üye devletlerin Çin'in dönem başkanlığına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Wang, örgütün üye devletlerin ortak çabalarıyla yeni bir yüksek kaliteli gelişme aşamasına gireceğini ifade etti.

Katılımcılar ise Çin'in dönem başkanı olarak yaptığı olağanüstü çalışmalar ile elde ettiği olumlu sonuçlara ilişkin takdirleri ifade ederken, Tianjin Zirvesi'nin başarılı olması için Çin'le koordinasyon ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda tüm taraflar, üye ülkeler arasında karşılıklı stratejik güvenin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma ve refahın teşvik edilmesi, ortak güvenliğin sağlanması ve halklar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından örgütün önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Taraflar ayrıca karmaşık uluslararası konjonktürde Shanghai Ruhu'nun daha fazla teşvik edilmesi, dayanışma ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması ve "üç kötü güç" olan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele edilmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Taraflar, dünya barışı ve kalkınmasına yeni katkılarda bulunmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini arttırma, farklı medeniyetler arasında diyaloğu teşvik etme, Birleşmiş Milletler'in otoritesini ortaklaşa destekleme, tek taraflılığa karşı çıkma ve sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgelere diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüm getirme konusunda mutabık kaldı.