Shanghai İşbirliği Örgütü'nden Çok Taraflı Ticaret Destek Bildirisi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerin liderleri, çok taraflı ticaret sistemine destek olarak yayımladıkları ilk bildiride örgütün küresel ticaret düzeninin istikrarını korumaya yönelik sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Söz konusu bildiri, pazartesi günü Tianjin Zirvesi'nin sonunda yayımlandı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili, bildirinin "üst düzey" nitelikte olduğunu belirterek, liderlerin çok taraflı ticaret sistemini destekleyen bir bildiriyi ilk kez ortaklaşa yayımladıklarına dikkat çekti.

"Bildirinin zamanlaması çok doğru" diyen yetkili, yakın dönemde bazı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeleri tarafından yapılan "karşılıklı gümrük vergileri" çerçeve anlaşması bağlamında Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin bildiride, DTÖ'nün temel ilkeleri olan en çok kayrılan ülke uygulaması ve ayrımcılık yapmama prensiplerini yeniden teyit ettiğini ve tüm tarafları, DTÖ kuralları da dahil olmak üzere uluslararası ticaret hukukuna uymaya çağırdıklarını vurguladı.

Yetkili, "kalkınma odaklı bildiride" gelişmekte olan üyelerin sanayileşmesine yardımcı olmayı taahhüdü, en az gelişmiş ülkelerin çok taraflı ticaret sistemine daha etkin şekilde entegre olmasına destek ve 2026'da yapılacak 14. DTÖ bakanlar konferansından somut sonuçlar beklentisinin bulunduğunu ifade etti.

Yetkili, Çin'in örgüt üyesi diğer ülkelerle gelecekte iletişim ve işbirliğini derinleştireceğini, gerçek çok taraflılığı aktif olarak teşvik edeceğini, DTÖ reformunu doğru yönde yönlendireceğini, gelişmekte olan üyelerin meşru çıkarlarını koruyacağını ve açık küresel ekonominin inşasına katkıda bulunacağını belirtti.