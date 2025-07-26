Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi Zhengzhou'da Gerçekleştirildi

ZHENGZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhengzhou kenti, Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nin genel oturumuna ev sahipliği yaptı. Cuma günü düzenlenen oturumda Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Shanghai Ruhu'nun korunmasının ve medya ile akademi işbirliğinin önemi vurgulandı.

Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da çarşamba günü başlayan ve pazar günü sona erecek "Daha Güzel Bir Yurt İnşa Etmek için Shanghai Ruhu'nu Korumak" temalı etkinlik, örgüt üyesi ülkeler, gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 200 medya ve düşünce kuruluşu ile devlet kurumlarından 400'ü aşkın temsilciyi bir araya getirdi.

Genel kurula hitap eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Dairesi Başkan Yardımcısı ve Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Direktörü Mo Gaoyi, tüm tarafları Shanghai Ruhu'nu aktif şekilde desteklemeye çağırdı.

Mo, Tianjin'de düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde medya ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelmesinin, ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğu inşa etmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ise Shanghai İşbirliği Örgütü'nün ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm taraflarla işbirliği yapmak için medya ve düşünce kuruluşlarının sunduğu avantajlardan tam olarak yararlanmaya hazır olduklarını belirtti.

Xinhua'nın ortak ilgi ve endişe alanlarını öne çıkararak, üye ülkelerin yeni dönemde nasıl güç birliği yaptığını panoramik ve çok boyutlu bir anlatımla ortaya koyduğunu belirten Fu, bunun ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğunun inşasına bilgelik ve katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Zirvede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama mektubu okundu. Caparov, mektubunda medya ve düşünce kuruluşlarının Shanghai İşbirliği Örgütü ruhu ile kültürünün tanıtılmasında ve güvenin artırılmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Kırgız lider, zirvenin barış ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek yeni fikirler ve girişimler üreteceğine olan inancını da dile getirdi.

Zirve kapsamında Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi Zhengzhou Mutabakatı imzalandı. Zirvede ayrıca, "İnsan Uygarlığının Hazinelerinin Ortak Yönetimi: Yeni Çağda Çin'in Kültürel Miras Koruma Felsefesi ve Uygulamaları" başlıklı bir rapor ile Shanghai İşbirliği Örgütü için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşasına yönelik araştırmayı içeren bir düşünce kuruluşu raporu yayımlandı.