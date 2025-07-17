Shanghai İşbirliği Örgütü Ekonomik İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Gao Yunlong, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü iş forumunun açılışında konuştu, 17 Temmuz 2025.

Gao perşembe günü yaptığı konuşmada, Shanghai İşbirliği Örgütü bünyesinde ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak ekonomik ve ticari işbirliğinin, örgütün dinamik gelişimini yönlendiren güçlü bir motor olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)