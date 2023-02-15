Shanghai İşbirliği Örgütü Başkanı: ABD'nin Çin'e Ait İnsansız Hava Aracını Vurması Aşırı Bir Tepki

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Genel Sekreteri Zhang Ming Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'e ait insansız hava aracını vurarak uluslararası hukuk ve uluslararası uygulamaların ruhunu ihlal ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Genel Sekreteri Zhang Ming Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'e ait insansız hava aracını vurarak uluslararası hukuk ve uluslararası uygulamaların ruhunu ihlal ettiğini söyledi.

Zhang söz konusu açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı tarafından füzelerle düşürülen insansız sivil hava aracı hakkındaki bir soruya yanıt verirken yaptı.

Çin hükümetinin birçok kez söz konusu aracın, meteoroloji ve diğer araştırma amaçlarına yönelik bir sivil insansız hava aracı olduğunu açıkladığını hatırlatan Zhang, söz konusu hava aracının, iklim faktörlerinin etkisiyle, planlanan yolundan fazlaca uzaklaşmasının mücbir sebep oluşturduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, hava aracının yer personeline herhangi bir askeri ya da kişisel tehdit oluşturmadığını söylemesine karşın ABD tarafının güç kullanarak hava aracını vurmakta ısrar ettiğini belirten Zhang, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası uygulamaların ruhunu ihlal eden aşırı bir tepki olduğunu dile getirdi.

Zhang, SCO'nun her zaman tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etmesi, güç kullanımından ve güç kullanımı tehdidinden uzak durması ve uluslararası anlaşmazlıkları müzakere ve istişare gibi barışçıl yollarla çözüme kavuşturması gerektiğini savunduğunu vurguladı.