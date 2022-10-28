Shanghai'ın Sanayi Üretimi ve Ticareti Üçüncü Çeyrekte Güçlü Büyüme Sergiledi

SHANGHAİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin iş merkezi olan Shanghai'ın önde gelen ekonomik göstergeleri beklenenden daha iyi geldi.

SHANGHAİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin iş merkezi olan Shanghai'ın önde gelen ekonomik göstergeleri beklenenden daha iyi geldi.

Kentteki önemli sanayi firmalarının üçüncü çeyrekteki katma değerli sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artış gösterdi. Eylül ayındaki toplam sanayi üretimi, 404,12 milyar yuana (yaklaşık 56,46 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Bu arada kentte üçüncü çeyrekte 1,21 trilyon yuanla rekor düzeyde mal ticareti düzeyine ulaşıldı. Shanghai'ın toplam dış ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 arttı.

Shanghai'da yabancı sermayenin fiili kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 11,3'lük artışla 18,57 milyar ABD dolarına yükseldi.