Shanghai'ın Pudong Bölgesi 2023'te Yaklaşık Yüzde 7 Gsyih Büyümesi Hedefliyor

SHANGHAİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik bir GSYİH büyümesi kaydetmeyi amaçlıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'ın Pudong Yeni Bölgesi'ndeki ABB Robotics Mega Fabrikası görülüyor, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi, bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7'lik bir GSYİH büyümesi kaydetmeyi amaçlıyor.

Perşembe günü yerel bir yasama oturumunda hükümet çalışma raporu sunan Pudong Yeni Bölgesi Başkanı Hang Yingwei, 2022'de Pudong'da yıllık iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,9 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin toplam sanayi üretiminin, önceki yıla göre yüzde 3,6 artışla yaklaşık 1,33 trilyon yuana ulaştığını söyledi.

Hükümet çalışma raporuna göre geçen yıl Pudong'un toplam dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 2,43 trilyon yuan oldu ve bölgedeki fiili yabancı yatırım yüzde 3 artışla 11 milyar ABD dolarına çıktı.

1990 yılında bir yeni bölge olarak belirlenen Pudong; yatırımcılar, inovasyon peşinde koşanlar ve politikaların pilot uygulamaları için popüler adres haline geldi.