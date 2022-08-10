Shanghai'ın Otomobil İhracatı Kovid-19'un Etkisini Yitirmesiyle Toparlanıyor

SHANGHAİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- İstatistikler, Shanghai'ın otomobil ihracatının Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesi ve yerel araba üretiminin eski haline dönmesiyle birlikte toparlanmaya başladığını gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin Salı günü yayınladığı analiz raporuna göre, Çin'in Temmuz'daki binek otomobil ihracatı 226.000 birime ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 arttı. Shanghai'daki otomobil üreticilerinin ihracatının ülke genelindeki toplamın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çeken Çin Binek Otomobil Birliği, kentteki salgın durumunun gayet iyileşmiş olmasının ülkenin otomobil ihracatında önemli bir artışa neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Shanghai merkezli Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91,3'lük artışla yaklaşık 98.000 araç ihraç ederek aylık ihracat rekorunu kırdı. Rakamlar, Shanghai'da yılın ilk yarısından itibaren genişleyen güçlü otomobil ihracatı eğilimini vurguluyor. Tesla Çin'in verdiği bilgiye göre, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın Shanghai'da bulunan fabrikası Gigafactory, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre ihracatı iki katın üzerine çıkararak 97.182 otomobil ihraç etti. Gümrük yetkililerinin yayınladığı Temmuz istatistiklerine göre Shanghai'da yılın ilk yarısındaki toplam otomobil ihracatı 556.000 birime yükselirken, toplam değerleri de 66,73 milyar yuana (yaklaşık 10 milyar ABD doları) ulaştı. İhracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36,7 artarken, ihracat değeri de yüzde 56,2 yükseldi.

Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali Limited Şirketi'nin pazarlama departmanı yöneticisi Xi Jialin'in verdiği bilgiye göre, Çin'in en büyük otomobil ihracatı terminallerinden biri olan Haitong İskelesi'nde yılın ilk yarısında verimlilik geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ihracattaki artış da yüzde 50'nin üzerine çıktı. "İkinci yarıda durumun daha da iyileşmesini bekliyoruz" diyen Xi, iskelenin aynı zamanda son derece rekabetçi bir otomobil pazarı olan Avrupa'ya yapılan ihracatta yıllar içinde belirgin bir artış gördüğünü de sözlerine ekledi. Xi, "Üç ila dört yıl önce, Haitong terminalinden kalkan araçların sadece yüzde 10'u Avrupa'ya ihraç ediliyordu ancak bu yılın ilk yarısında bu oran yüzde 40'a yükseldi" ifadesini kullandı. Aynı zamanda SAIC Motor da piyasaya giriyor. SAIC Motor'un uluslararası bölümünün genel müdür yardımcısı Zhao Aimin, şirketin Avrupa pazarı için özelleştirilmiş ilk parti araçlarının dördüncü çeyrekte piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyledi. Şirketin 2019'un sonlarında Avrupa pazarını keşfetmeye başladığını ve 2021'deyse bu pazarda 73.000 aracın satışını gerçekleştirdiğini kaydeden Zhao, "2022'de, Avrupa pazarının 100.000'den fazla satış gerçekleştirdiğimiz ilk denizaşırı pazar olması bekleniyor" dedi.