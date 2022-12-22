Shanghai'ın İtalya ile Dış Ticareti 14 Milyar ABD Dolarına Ulaştı

SHANGHAİ, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti gümrükleri tarafından açıklanan veriler, Shanghai ile İtalya arasındaki dış ticaretin bu yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 99,31 milyar yuana (14,25 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

SHANGHAİ, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti gümrükleri tarafından açıklanan veriler, Shanghai ile İtalya arasındaki dış ticaretin bu yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 99,31 milyar yuana (14,25 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Bu artışla İtalya, Fransa'yı geçerek Shanghai'ın Avrupa Birliği (AB) içindeki ikinci büyük ticari partneri haline geldi.

Halen Almanya, Shanghai'ın AB içindeki en büyük ticari partneri olmayı sürdürüyor. Shanghai Gümrükleri, Ocak-Kasım döneminde Shanghai ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 232 milyar yuanı geçerken bu miktarın, kentin AB'ye yaptığı toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu açıkladı.

Aynı dönemde Shanghai'ın Fransa ile dış ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 düşüşle 90,15 milyar yuana ulaştı.

Bu arada, AB'nin Shanghai ile toplam dış ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 756,8 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Shanghai'ın AB'ye yaptığı ihracatta, tamamen elektrikli binek araçlar yüzde 129,9 artışla 41,75 milyar yuan ile başı çekti. Yerel gümrükler, Belediye'nin lityum-iyon batarya ihracatının ise yüzde 560,5'lik olağanüstü bir artış kaydederek 9,68 milyar yuana yükseldiğini bildirdi.