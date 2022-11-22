Shanghai'ın Dış Ticareti Ocak-Ekim Döneminde Yüzde 5,3 Arttı

SHANGHAİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Shanghai gümrüklerinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında kentin dış ticaret değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 3,46 trilyon yuana (yaklaşık 483 milyar ABD doları) ulaştı.

SHANGHAİ, 22 Kasım (Xinhua) -- Shanghai gümrüklerinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında kentin dış ticaret değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 3,46 trilyon yuana (yaklaşık 483 milyar ABD doları) ulaştı.

Ocak-Ekim döneminde Shanghai'ın ihracatı yüzde 12,5 artışla 1,41 trilyon yuana, ithalatı ise yüzde 0,9 artarak 2,05 trilyon yuana ulaştı. Shanghai gümrüklerine göre, belediyenin bu dönemdeki dış ticaret hacmi, Çin'in toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu.

Shanghai'ın yabancı sermayeli işletmeleri, dış ticaret değerinin yüzde 61,2'sine katkıda bulunurken, özel sektörünün ithalat ve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 artarak şehrin dış ticaret için önemli bir büyüme motoru haline geldi.

Bu dönemde, Shanghai'ın Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelere ithalat ve ihracatı yüzde 6,8 artışla yaklaşık 783 milyar yuana ulaştı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticaret yüzde 6,6 artarak yaklaşık 467 milyar yuana ulaştı.

Özellikle yeni enerji ürünleri ihracatı ilk 10 ayda güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Lityum-iyon pil ihracatı 4,6 kat artarak yaklaşık 20 milyar yuan, elektrikli insanlı araç ihracatı 1,2 kat artışla 65 milyar yuan ve güneş pili ihracatı yüzde 53 artışla 7 milyar yuan oldu.