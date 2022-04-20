Shanghai'ın Dış Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 14,6 Arttı

SHANGHAİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'ne göre, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai belediyesinin dış ticareti, 2022 yılının ilk çeyreğinde 1,01 trilyon yuana (yaklaşık 158 milyar ABD doları) çıktı. Açıklama, bu verinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6'lık bir artışı gösterdiğini kaydetti. Toplam ticaret hacmi içinde, ihracat geçen yıla göre yüzde 23,8 artışla 413,5 milyar yuana, ithalat ise yüzde 8,9 artışla 594,4 milyar yuana ulaştı. İlk çeyrekte şehrin ihracatının yüzde 68,7'sini makina ve elektrik ürünleri oluşturdu. Otomobil, cep telefonu, lityum-iyon piller ve yoğun işgücü gerektiren ürünlerde ihracat büyüme kaydetti. Yüksek teknoloji ürünleri, bu dönemde Shanghai'ın ana ithal ürünleri oldu. Şehrin ilk çeyrekteki en büyük ticaret ortağı, toplam ticaret hacmi 196,2 milyar yuan ile Avrupa Birliği oldu.

Xinhua / Güncel