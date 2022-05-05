Shanghai'ın Büyük İşletmelerinin Yüzde 70'inden Fazlası Üretime Yeniden Başladı

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü düzenlenen salgın önleme ve kontrol konulu bir basın toplantısında, Shanghai'daki 1800'den fazla büyük işletmenin yüzde 70'inden fazlasının şehirde Kovid-19 vakalarının yeniden artış döneminde çalışmaya ve üretime yeniden başladığı bilgisi verildi. Shanghai'daki sanayi kuruluşlarının, üretime yeniden başlama konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiği ve ilk parti olarak 660'tan fazla kilit işletmenin üretimlerine yeniden başlama oranının yüzde 90'ı aştığı belirtildi. Basın toplantısında verilen bilgilere göre, otomobiller, entegre devreler ve biyotıp gibi önemli endüstriyel zincirler toparlanmaya ve üretim kapasitesini artırmaya devam ederken, önde gelen şirketler istikrarlı üretimi sürdürüyor.

Xinhua / Güncel