Shanghai, İlk Kez Orta Asya'ya Giden Bir Çin-Avrupa Yük Trenini Uğurladı

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 980 tondan fazla malla yüklü bir Çin-Avrupa yük treninin Perşembe günü Kazakistan'ın Almatı kentine gitmek için Shanghai'dan yola çıktığı belirtildi. Trenin istasyondan ayrılması, ilk kez bir Çin-Avrupa yük treninin Shanghai'dan Orta Asya'ya gidişini simgeledi. Shanghai, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Çin-Avrupa yük treni hizmetlerini geçici olarak askıya almış, yabancı ticari işletmelerin güçlü talebi karşısındaysa Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlamıştı. Shanghai'da bu yılın ilk yarısında 7.234 tondan fazla mal taşıyan, 1.166 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir), 293 milyon yuan (yaklaşık 43,5 milyon ABD doları) değerinde 12 Çin-Avrupa yük treni işlem gördü. Shanghai, ilk Çin-Avrupa yolcu trenini Eylül 2021'de yolcu etmişti. An itibariyle kentte Kuşak ve Yol üzerindeki beş ülkeden 13 kente ulaşan dokuz yük kargo rotası bulunuyor. Shanghai'da şu ana kadar 35 Çin-Avrupa kargo treni işlem gördü. Bu trenlerde toplam ağırlığı 23.600 ton olan, 1,024 milyar yuan değerinde, 3.438 TEU'luk yük taşındı.