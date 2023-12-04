Shanghai ile Katmandu arasında direkt uçuşlar başladı

SHANGHAİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentiyle Nepal'in başkenti Katmandu'yu birbirine bağlayan hava rotası Cumartesi günü faaliyete geçti. Böylece iki kent arasında direkt uçuşlar başlamış oldu.

Gidiş dönüş seferleri Airbus A320 tipi uçakla her Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Shanghai Havalimanı İdaresi'nin verdiği bilgilere göre, seferler 20 Aralık'tan itibaren Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez yapılacak.

İdare, direkt uçuş rotasının açılmasıyla Güney Asya'daki "Hava İpek Yolu" için yeni bir köprü kurulacağını ve Çin'le Nepal arasındaki ekonomik ve ticari alışverişin, kültürel etkileşimin ve turistik gelişimin daha da teşvik edileceğini vurguladı.

An itibarıyla 101 havayolu şirketi, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı ve Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan düzenli seferler gerçekleştirerek 45 ülkedeki 274 noktayı birbirine bağlıyor.