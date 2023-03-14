Shanghai Haziran'da Küresel Fuar Ceo'ları Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

SHANGHAİ, 14 Mart (Xinhua) -- Küresel Fuar CEO'ları Shanghai Zirvesi, Kovid-19 nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından 19-21 Haziran tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

Shanghai Kongre ve Fuar Endüstrileri Birliği'nin (SCEIA) verdiği bilgiye göre, etkinliğe fuar grupları ve kurumlarının 250'den fazla yerli ve yabancı üst düzey yöneticisi ve sektör derneklerinin başkanları katılacak.

SCEIA yetkilisi Chen Xianjin, zirvenin Çin'in kongre ve fuar sektörünün tamamen toparlanmasının ve küresel fuar pazarının merkezine geri dönüşünün önemli bir işareti olacağını ve küresel kongre ile fuar sektörüne yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Chen, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Davet edilen CEO'lar çok heyecanlı ve en kısa zamanda bu geziyi gerçekleştirmeyi umuyorlar" diyerek, son on yılda en hızlı büyüyen fuar pazarının Çin olduğunu ve neredeyse tüm uluslararası tanınmış fuar şirketlerinin Shanghai gibi Çin şehirlerinde yan kuruluşlar kurduğunu da belirtti.

"Çin ticareti onlar için hayati önem taşıyor" diyen Chen, özellikle Kovid-19 kontrol önlemlerinin optimize edilmesinden sonra davetlilerin doğal olarak Çin'in ekonomik beklentilerine ilgi gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Fuar sektörü ekonominin barometresi olarak kabul ediliyor. Shanghai Belediyesi Ticaret Komisyonu'nun verileri, şehrin fuarcılık sektörünün bu yıl hızlı bir toparlanma kaydetmesinin beklendiğini gösteriyor.

Komisyon ayrıca, şehrin ana fuar mekanlarının bu yıl 14 milyon metrekareden fazla fuar alanıyla yaklaşık 300 fuar düzenlemeyi planladığını bildirdi.

İstatistikler, 2019 yılında Shanghai'da 1.043 ekonomik ve ticari fuar ile ilgili faaliyet düzenlendiğini ve toplam fuar alanının 19,41 milyon metrekareyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Chen, Shanghai fuar sektörünün bu yıl toparlanma döneminde olduğunu, bir veya iki yıl sonra pazar büyüklüğünün pandemi öncesi seviyeye dönmesinin beklendiğini söyledi. Chen, "Çok uluslu şirketler Çin'in gelişiminden kaynaklanan yeni fırsatları değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

2014-2019 yılları arasında her yıl düzenlenen Küresel Fuar CEO'ları Shanghai Zirvesi, 20'den fazla ülke ve bölgeden 1.000'den fazla şirket yöneticisi ve hükümet yetkilisinin katılımıyla gerçekleşti.