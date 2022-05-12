Shanghai Havalimanındaki Kargo İşlem Hacmi Belirgin Şekilde Arttı - Haberler

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Shanghai Havalimanındaki Kargo İşlem Hacmi Belirgin Şekilde Arttı

Xinhua - Güncel
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Shanghai Havalimanındaki Kargo İşlem Hacmi Belirgin Şekilde Arttı

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın gümrük yetkililerinin Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, havalimanında 1-10 Mayıs tarihleri arasında Nisan ayının aynı dönemine göre yüzde 59,3'lük artışla toplam 43.000 ton ithalat ve ihracat kargosu işlem gördü.

SHANGHAİ, 11 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nın gümrük yetkililerinin Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, havalimanında 1-10 Mayıs tarihleri arasında Nisan ayının aynı dönemine göre yüzde 59,3'lük artışla toplam 43.000 ton ithalat ve ihracat kargosu işlem gördü. Rakamlar, önemli bir havacılık merkezi olan Pudong havalimanının, Shanghai'ın Mart sonundan beri yaşanan Kovid-19'daki son canlanmayı kontrol altına almaya yönelik sert kontrol önlemleri uygulaması sebebiyle kademeli olarak canlılığına kavuştuğunu gösteriyor. Beyan sürecinin tamamını kağıtsız hale getiren havalimanındaki gümrük yetkilileri, entegre devreler, biyotıp ile otomobiller gibi kilit sektörlerdeki işletmeler için şirkete özel gümrük muayenesi planı sunuyor.

Xinhua / Güncel

Shanghai, İhracat, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

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