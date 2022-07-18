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Shanghai Havalimanı'nda Kargo Hacmi Artmaya Devam Ediyor

Xinhua - Güncel
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Shanghai Havalimanı'nda Kargo Hacmi Artmaya Devam Ediyor

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai'daki yerel gümrük yetkililerince Pazartesi günü yapılan açıklamada, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda Haziran ayından bu yana ithal ve ihraç kargo miktarında sürekli bir büyüme kaydedildiği belirtildi.

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai'daki yerel gümrük yetkililerince Pazartesi günü yapılan açıklamada, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda Haziran ayından bu yana ithal ve ihraç kargo miktarında sürekli bir büyüme kaydedildiği belirtildi. Öte yandan, Kovid-19 pandemisindeki yerel canlanmanın kontrol altına alınmasından bu yana kargo toplama ve dağıtım kapasitesi normale döndü. Gümrük istatistiklerine göre, Haziran ayında havalimanı, Nisan ayına göre yüzde 145 ve Mayıs ayına göre yüzde 40,7 artışla 6.250 gelen ve giden kargo uçağının işlemlerini gerçekleştirdi. Bu arada, Haziran ayında havalimanındaki toplam ithalat ve ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 176,79 milyar yuana (yaklaşık 26 milyar ABD doları) ulaştı. Shanghai'da bu baharda salgının son dalgasının başlamasından bu yana, Pudong havaalanındaki gümrükler, gümrüklemede verimliliği artırmak için belirli mallara yeşil kanallar açmak gibi bir dizi kolaylaştırıcı önlem aldı.

Xinhua / Güncel

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