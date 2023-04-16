Shanghai Günün 24 Saati Robot Taksi Hizmeti Sunuyor

Çin'in Shanghai kenti, sakinlerine 24 saat robot taksi hizmeti sunuyor.

SES 1 (Çince): Lİ JİAN, Didi Otonom Sürüş Ticari Operasyonları Başkanı:

"27 Haziran 2020'de, Shanghai'daki ilk otonom sürüş tanıtım uygulaması işletmelerinden biri olarak robot taksi hizmetlerini başlattık. Geçen iki yıl boyunca kullanıcılardan çok sayıda geri bildirim aldık. Son zamanlarda, bazı kullanıcılar hizmetlerimizi gece veya hatta sabahın erken saatlerinde kullanmayı umduklarını bildirdiler. Bu nedenle Çin'de 24 saat robot taksi hizmeti başlatan ilk şirketlerden biri olduk."

SES 2 (Çince): Lİ JİAN, Didi Otonom Sürüş Ticari Operasyonları Başkanı:

"24 saat hizmeti desteklemek için, araç çağırma alanındaki 10 yıllık deneyimimize dayanarak günün 24 saati çalışan insansız bir operasyon ve bakım merkezi de tasarlayıp hayata geçirdik. Bu insansız merkez ile robotlar kullanarak otomatik park etme, otomatik araç yıkama ve otomatik şarj etme işlemlerini gerçekleştirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)