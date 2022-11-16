Shanghai Disney Resort Faaliyetlerine Kısmen Yeniden Başlayacak
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SHANGHAİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını duyurdu.
SHANGHAİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını duyurdu.
Tesiste ilk olarak Disneytown, Wishing Star Park ve Shanghai Disneyland Hotel'in faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi. Ancak Shanghai Disneyland'in ana tema parkı yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak.
Shanghai Disney Resort, Kovid-19 önleme ve kontrol gerekliliği sebebiyle 31 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.
Shanghai'da Salı günü yerel olarak bulaşan iki onaylanmış Kovid-19 vakası ve 14 yerel semptom göstermeyen vaka bildirildi.