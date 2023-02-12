Shanghai'dan Türkiye'deki Depremzedeler İçin Yardım Seferberliği

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda Türkiye'ye gönderilecek deprem yardım malzemelerini düzenleyen gönüllüler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
SHANGHAİ, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde çeşitli sektörlerden Türkiye için toplanan yardım malzemeleri Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki depoya ulaştı. Malzemeler önümüzdeki günlerde Türkiye'ye teslim edilecek.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda Türkiye'ye gönderilecek deprem yardım malzemelerini taşıyan gönüllüler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda Türkiye'ye gönderilecek deprem yardım malzemelerini taşıyan gönüllüler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda Türkiye'ye gönderilecek deprem yardım malzemelerini düzenleyen gönüllüler, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda Türkiye'ye gönderilecek deprem yardım malzemeleri görülüyor, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)