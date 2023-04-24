Shanghai'dan Avrupa Yönlü 100'üncü Kargo Treni Kalktı

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni, 55 konteynerden oluşan kargoyla Cumartesi günü Shanghai'dan hareket etti.

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Bir Çin-Avrupa yük treni, 55 konteynerden oluşan kargoyla Cumartesi günü Shanghai'dan hareket etti. Bu tren, Shanghai kentinin Eylül 2021'de Çin-Avrupa yük treni hizmetini başlatmasından bu yana bu hattan kalkan 100. tren oldu.

Klima, forklift ve kumaş yüklü tren, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Erenhot kara limanı üzerinden ülkeden ayrılacak. Shanghai Gümrüğü'ne göre Cumartesi günü itibarıyla Shanghai'da Çin-Avrupa yük trenleri tarafından toplam ağırlığı yaklaşık 80.000 ton ve toplam değeri 3,12 milyar yuan (yaklaşık 453,8 milyon ABD doları) olan 9.900 TEU'dan (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) fazla ürün gümrük işleminden geçti.

Shanghai halen 10 yük kargo rotasıyla 24 Avrupa ülkesi ve beş Asya ülkesine bağlanıyor.

Shanghai kentinin Çin-Avrupa yük treni hizmetinin ilk aşamasında kıyafet, ayakkabı ve şapka, cam eşya ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere 400'den fazla ihracat ürünü kategorisi mevcuttu. Hizmet, bugüne kadar güneş hücreleri, otomobiller, motosikletler, asansörler ve LCD paneller gibi 1.300'den fazla ürün kategorisini de içerecek şekilde genişledi.