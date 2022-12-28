Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi Yeni Yılı Kutlamak İçin Fenerlerle Işıklandırıldı Güncel Haberler Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel Çin kültürünü ön plana çıkaran yılbaşı kutlamaları Pazartesi günü başladı. Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi'nde her yıl düzenlenen ve geleneksel Çin kültürünü ön plana çıkaran yılbaşı kutlamaları Pazartesi günü başladı. Fenerlerin üzerindeki süslemeler, antik "Shan Hai Jing" (Dağlar ve Denizler Klasiği) Çin klasiğinden mitolojik yaratıklar içeriyor. Ziyaretçiler cep telefonlarını kullanarak sanal gerçeklik içeren fenerlerle etkileşime girebiliyor, bilmeceleri tahmin edebiliyor, dilekte bulunabiliyor ve daha birçok şey yapabiliyor. Shanghai'ın popüler geleneksel el sanatlarının birçoğu da kutlama kapsamında sergileniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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