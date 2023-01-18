Shanghai'daki Yu Bahçesi'nde Çin Yeni Yılı Kutlamaları

Bahar Festivali yaklaşırken, Çin'in Shanghai kentindeki festival havası da giderek artıyor.

Shanghai'daki Yu Bahçesi'nde her yıl düzenlenen Yeni Yıl kutlamaları pek çok vatandaş ve turistin ilgisini çekiyor.

SES 1 (Çince): ZENG Ying, Turist:

"Ben turistim. Buradaki atmosferi çok seviyorum, çok canlı, uzun süre öyle değildi. Festival havası çok güçlü."

Çin burcuna göre, 2023 Yılı, Tavşan Yılı olarak kutlanıyor. Tavşanlara ilişkin öğeler bahçenin her yerinde görülebilir.

SES 2 (Çince) TANG ZEHUA, Yu Bahçesi'deki Ningbo Tangtuan Mağazası'nın Pasta Şefi:

"Tavşan Yılı için yeni bir ürün hazırladık: tavşan şeklinde hamur tatlısı. İçinde hünnap şekeri var, yani insanlar Bahar Festivali sırasında tatlı yiyor olacak."

Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali, bu yıl 22 Ocak'a denk geliyor ve tatil bir hafta sürecek.

2023 Yu Bahçesi Fener Festivali ise 15 Şubat 2023 tarihine kadar 52 gün sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)