Shanghai'daki Turizm Fuarı Güçlü Ekonomik Toparlanmaya İşaret Ediyor

SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) -- Geniş kapsamlı turizm fuarı 2023 Tourism Plus Shanghai Salı günü Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde başladı.

Toplam 600.000 metrekarelik bir alanı kapsayan fuarda 6 ana sergi, 90'ın üzerinde forum ve zirve, 22 yarışma ve ödül etkinliği yer alıyor.

Yaklaşık 5.000 katılımcının yer alacağı fuar, ilki 28-31 Mart ve ikincisi 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Çin'in önde gelen otel gruplarından BTG Homeinns Oteller Grubu Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Sun Jian, "Büyük ölçekli fuarlardan aldığımız geri dönüşler, turizm ekonomisinin gelişimi konusunda bize daha fazla güven veriyor" dedi.

Sun, Beijing ve Shanghai gibi birinci kademe şehirlerde grup bünyesindeki otellerin doluluk oranının Ocak-Şubat 2023 döneminde yıllık bazda yüzde 30 arttığını söyledi.