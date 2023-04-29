Shanghai'daki Şirketler, Yüksek Kaliteli Kalkınma İçin Dijitalleşmeyi Benimsiyor

Çin'in Shanghai kentindeki birçok şirket, yüksek kaliteli kalkınma amacıyla dijitalleşme yolunda çığır açtı.

Önde gelen bir çelik firmaları topluluğu olan Çin Baowu Çelik Grubu Şirketi, Çin'in demir ve çelik endüstrisinin modernizasyonunun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak adına en güncel teknolojileri kullanmak üzere harekete geçiyor.

SES 1 (Çince): YU MİNG, Çin Baowu Çelik Grubu Şirketi:

"Bazı geleneksel robotlar ve endüstriyel robotlar tek bir işlevi yerine getirmek için kullanılıyor. Bu nedenle gelecekte (onları çok işlevli hale getirmek için) robotlara yapay zeka, büyük veri, makine görüşü ve 5G'yi entegre etmek için çalışacağız."

Shanghai'daki yerel bir teknoloji firması da dijitalleşme hamlesinin şirketin gelecekteki gelişimi için hayati önem taşıdığını söyledi.

SES 2 (Çince): Lİ JİNZHE, Shanghai'daki bir ağ teknolojisi şirketinin yöneticisi:

"Çin'in imalat endüstrisi artık bir dijitalleşme çağına geldi. Aslında, bu çağda hayatta kalabilmemiz için fabrikalar veya imalat endüstrisinin dijitalleşme dalgasını aktif olarak benimsemesi gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)