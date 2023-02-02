Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Kritik Endüstriyel Projeler Başlıyor

SHANGHAİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Çarşamba günü 146 farklı bilim ve teknoloji endüstrisi ve destekleyici projenin imzası atıldı ya da inşaatına başlandı.

SHANGHAİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Çarşamba günü 146 farklı bilim ve teknoloji endüstrisi ve destekleyici projenin imzası atıldı ya da inşaatına başlandı.

Toplam yatırımı yaklaşık 86,7 milyar yuan (yaklaşık 12,9 milyar ABD doları) olan bu projeler; biyotıp, yapay zeka, entegre devreler ve otomobil üretimi gibi sektörleri kapsıyor.

Bu projeler arasında CMOS görüntü sensörü çipi tasarım şirketi olan SmartSens Teknoloji (Shanghai) Limited Şirketi de bulunuyor. Söz konusu şirketin küresel genel merkez parkının inşaatı toplam 850 milyon yuan yatırıma sahip.

SmartSens'in kurucusu Richard Xu, projenin yüksek performanslı görüntüleme teknolojisi inovasyonu ile araştırma ve geliştirmeye odaklanacağını ve CMOS görüntü sensörü çipi ürünleri geliştireceğini belirterek parkın tamamlandığında genel işletme ölçeğinin 10 milyar yuanı aşacağını söyledi.

Son yıllarda yüksek teknolojili endüstrilerin gelişimini destekleyen Pudong Yeni Bölgesi entegre devreler, biyotıp, yapay zeka ve yeni enerjili araçların başı çektiği modern bir endüstriyel sistem kurdu.

Pudong'daki büyük işletmelerin 2022'de toplam endüstriyel üretim değeri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 1,34 trilyon yuana ulaştı ve Shanghai'ın toplamının yüzde 33,1'ini oluşturdu.