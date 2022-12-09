Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Ekolojik Projelere 20 Milyar Yuan Yatırım Yapıldı Güncel Haberler SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nde, yaklaşık 20,42 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) yatırımla Perşembe günü 85 ekolojik projenin inşaatına başlandı. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi'ndeki Yüzyıl Parkı'ndan bir manzara görülüyor, 30 Ekim 2020. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nde, yaklaşık 20,42 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) yatırımla Perşembe günü 85 ekolojik projenin inşaatına başlandı. Pudong'un ekolojik çevre idaresine göre, ekolojik projeler arasında kamu alanlarının çevre kalitesini artırma amaçlı 10 yeşillendirme projesi ve bir dizi su koruma projesi yer alıyor. İdare yetkilisi Hu Xu, "Ekolojik medeniyet yapımına yapılan yatırım sadece çevreyi iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel ekonomik kalkınmayı da destekleyecek" dedi. Pudong Yeni Bölgesi'nde son iki yıl içinde 64 ekolojik proje tamamlandı. Şu anda bölgedeki ormanlık alan oranı yüzde 18,83'e ulaşmış durumda. Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Aralık Güncel Haberler

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