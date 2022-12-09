Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nde Ekolojik Projelere 20 Milyar Yuan Yatırım Yapıldı
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SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nde, yaklaşık 20,42 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) yatırımla Perşembe günü 85 ekolojik projenin inşaatına başlandı.
SHANGHAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi'nde, yaklaşık 20,42 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) yatırımla Perşembe günü 85 ekolojik projenin inşaatına başlandı.
Pudong'un ekolojik çevre idaresine göre, ekolojik projeler arasında kamu alanlarının çevre kalitesini artırma amaçlı 10 yeşillendirme projesi ve bir dizi su koruma projesi yer alıyor.
İdare yetkilisi Hu Xu, "Ekolojik medeniyet yapımına yapılan yatırım sadece çevreyi iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel ekonomik kalkınmayı da destekleyecek" dedi.
Pudong Yeni Bölgesi'nde son iki yıl içinde 64 ekolojik proje tamamlandı. Şu anda bölgedeki ormanlık alan oranı yüzde 18,83'e ulaşmış durumda.