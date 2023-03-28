Shanghai'daki Lujiazui Bölgesi 100'den Fazla Yabancı Varlık Yönetim Şirketine Ev Sahipliği Yapıyor

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Lujiazui bölgesinin akşam manzarası, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) -- Shanghai'da Pazartesi günü düzenlenen 3. Lujiazui Küresel Varlık Yönetimi Zirvesi'ne göre, 100'den fazla yabancı sermayeli varlık yönetim şirketi Shanghai'daki Lujiazui Finans Merkezine yerleşti. Bu gelişme, Çin'in finans sektörünün daha da dışa açıldığının bir göstergesi.

Lujiazui Finans Merkezi 2022'de, 10 yabancı varlık yönetim şirketini veya bununla ilişkili üretime veya satışa dönük işletmeyi tanıttı. 13 ülkeden finans kuruluşları, Shanghai finans bölgesinde bugüne kadar 122 yabancı varlık yönetimi şirketi kurdu. Bunlardan dokuzu dünyanın bu türden ilk 10 kuruluşu arasında yer alıyor.

Zirvede, Çin'in (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Lujiazui Yönetim Bürosu, 10 küresel varlık yönetim şirketi ile açılış konusunda bir işbirliği protokolü de imzaladı.

Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Lujiazui Yönetim Bürosu Müdürü Xiao Jian, 2025 yılına kadar Lujiazui'deki endüstri lideri uluslararası varlık yönetim şirketlerinin toplam sayısının 150'yi geçmesinin beklendiğini söyledi.