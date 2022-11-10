Shanghai'daki İthalat Fuarında "Uçan Halı" Şovu Güncel Haberler SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Hindistanlı bir halı satıcısı olan Imran Rah (sağda) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tüketim malları sergi alanında halılarını sergiliyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Bu Duomen/Xinhua) SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Hindistanlı bir halı satıcısı olan Imran Rah (sağda) Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) tüketim malları sergi alanında halılarını sergiliyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Bu Duomen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Shanghai Güncel Haberler

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