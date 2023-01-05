Shanghai'daki İhracat-İthalat Firmaları Rcep Sayesinde Gümrük İndirimlerinden Yararlanıyor

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü'nün Çarşamba günü bildirdiğine göre, Shanghai Gümrüğü tarafından Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşması kapsamında 48 milyar yuandan (yaklaşık 6,9 milyar ABD doları) fazla ithalat ve ihracat,...

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Üst Düzey Dışa Açılma Forumu, 5 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü'nün Çarşamba günü bildirdiğine göre, Shanghai Gümrüğü tarafından Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşması kapsamında 48 milyar yuandan (yaklaşık 6,9 milyar ABD doları) fazla ithalat ve ihracat, gümrük tarifelerinde 600 milyon yuanın üzerinde indirimlerle gerçekleştirildi.

2022'nin ilk 11 ayında, Shanghai kentinin diğer RCEP üyeleriyle dış ticareti toplam 1,27 trilyon yuan oldu ve Shanghai'ın toplam dış ticaret değerinin yüzde 33,2'sini oluşturdu.

Bu dönemde kentin Japonya ve Güney Kore'ye ithalat ve ihracat değeri 550 milyar yuanı aştı ve RCEP üyeleriyle toplam dış ticaretinin yaklaşık yarısına ulaştı.

RCEP anlaşmasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesinin ardından geçen yıl Shanghai kentinde 1.900'ün üzerinde ihracat-ithalat firması anlaşmadan yararlandı. Ayrıca, RCEP'in şehrin toplam mal değerine sağladığı fayda ülke genelinde ilk sırada yer aldı. Shanghai Gümrüğü, yerel işletmelerden 354'ünün ilk kez RCEP üyelerinin denizaşırı pazarlarına girdiğini söyledi.

2022'de Shanghai Gümrüğü, değeri 81 milyon yuandan fazla olduğu iddia edilen mallar için 68.800'den fazla menşe belgesi yayınladı. Pazartesi günü, RCEP resmi olarak Endonezya'da da yürürlüğe girdi ve aynı gün Shanghai, Endonezya'ya ihracat için ilk RCEP menşe belgesini verdi.

Menşe belgeleri, uluslararası ticaret işlemlerinde yaygın olarak kullanılan belgelerdir. Bunlar, listelenen ürünlerin belirli bir ülke menşeli olarak kabul edilmesi için yeterli kriterleri karşıladığını belirtiyor. Bu belgelerin verilmesi, yaygın olarak dış ticaretin bir barometresi olarak kabul ediliyor.