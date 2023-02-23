Shanghai'daki Havalimanları Yolcu Sayısında Güçlü Bir Toparlanma Kaydetti

SHANGHAİ, 23 Şubat (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 müdahalesinin optimize edilmesi ve ülkeye giriş-çıkış politikalarının güncellenmesi sayesinde ülkenin finans merkezi Shanghai'daki iki havalimanında, Ocak ayında yolcu sayısında...

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda bilet kontrolü için sıraya giren yolcular, 8 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 23 Şubat (Xinhua) -- Shanghai Gümrük İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 müdahalesinin optimize edilmesi ve ülkeye giriş-çıkış politikalarının güncellenmesi sayesinde ülkenin finans merkezi Shanghai'daki iki havalimanında, Ocak ayında yolcu sayısında belirgin artışlar görüldüğünü belirtti.

Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu kapasitesi Ocak ayında yıllık yüzde 37,5 artışla 2,6 milyonu aştı. Öte yandan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda yıllık yüzde 34,2 artışla 2,8 milyon seyahat gerçekleştirildi.

Yolcu sayısındaki artışta, Çin'in 8 Ocak'ta Kovid-19 yönetimini A sınıfından B sınıfına indirmesi ve uluslararası yolcu uçuşlarında pandemiyle ilgili bazı kısıtlamaları kaldırmasının ardından müdahale önlemlerine yapılan ayarlamalar etkili oldu.

Gümrük yetkilileri, havacılık sektörünün tamamen toparlanma sürecini daha da hızlandırmak amacıyla hijyen denetimini ve karantina uygulamasını güçlendirme amaçlı bir dizi önlem başlattıklarını belirtti.