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Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek Oluyor

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Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek Oluyor

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan halk sağlığı kurumları, yatak ve solunum cihazı sayısının artırılması, ayrıca her hastanın zamanında tedavi görmesi ve ağır hastalık riskinin erken teşhis edilmesi için tıbbi kaynakların tahsis edilmesi...

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da bir halk sağlığı kurumunda oksijen tedavisi gören hastalar, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan halk sağlığı kurumları, yatak ve solunum cihazı sayısının artırılması, ayrıca her hastanın zamanında tedavi görmesi ve ağır hastalık riskinin erken teşhis edilmesi için tıbbi kaynakların tahsis edilmesi konusunda ellerinden geleni yapıyor.

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da bir halk sağlığı kurumunda damar yoluyla infüzyon tedavisi gören hastalar, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) 

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang ilçesine bağlı Jiuting kasabasındaki halk sağlığı kurumuna ait ateşli hastalıklar kliniği görülüyor, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang ilçesine bağlı Jiuting kasabasındaki halk sağlığı kurumuna ait ateşli hastalıklar kliniğinde bir hasta yakınına ilaç veren bir eczacı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang ilçesine bağlı Jiuting kasabasındaki halk sağlığı kurumunda damar yoluyla infüzyon tedavisi gören hastalar, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang ilçesine bağlı Jiuting kasabasındaki halk sağlığı kurumuna ait ateşli hastalıklar kliniğinde bir hasta için bilgisayarlı tomografi (CT) taraması yapan sağlık çalışanı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da bir halk sağlığı kurumunda oksijen torbalarını hazırlayan sağlık çalışanı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'ın Songjiang ilçesine bağlı Jiuting kasabasındaki halk sağlığı kurumuna ait koğuşta 90 yaşındaki annesine bakan kadın, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Shanghai'daki Halk Sağlığı Kurumları Tıbbi Tedaviye Destek OluyorÇin'in doğusundaki Shanghai'da bir halk sağlığı kurumunda damar yoluyla infüzyon tedavisi gören hastalar, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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