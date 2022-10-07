Shanghai'daki Festival Turizmi Teşvik Etti

SHANGHAİ, 7 Ekim (Xinhua) -- Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, üç hafta süren Shanghai Turizm Festivali sırasında 10,67 milyon kişinin kentin turistik yerlerini ziyaret ettiğini ve kültür ve turizm tüketiminde patlama yaşandığını söyledi. 17 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turizm festivali sırasında, Shanghai'daki otellerin doluluk oranı bir önceki aya göre 7 yüzde puan artarak yüzde 54'e ulaştı. Kartlı ödeme devi China UnionPay'in Shanghai şubesine göre, Shanghai'da kültür ve turizmle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin toplam tüketici işlemlerinin miktarı 74,3 milyar yuanı (yaklaşık 10,5 milyar ABD doları) aştı. Kentliler için banliyö bölgelerine yapılan ve kamp ve diğer birçok seçeneğin yer aldığı turlara yönelik rezervasyonlar, Ulusal Gün tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 200 arttı.