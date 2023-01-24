Shanghai'daki Çin Yeni Yılı Kutlamalarında Erimiş Demirle Havai Fişek Gösterisi Yapıldı Güncel Haberler Çin'de Bahar Festivali sırasında Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nda düzenlenen gösteride sanatçılar erimiş demirden sıçrayan kıvılcımlarla muhteşem bir görsellik yarattı. Çin'de Bahar Festivali sırasında Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nda düzenlenen gösteride sanatçılar erimiş demirden sıçrayan kıvılcımlarla muhteşem bir görsellik yarattı. Çince'de "Dashuhua" olarak bilinen bu geleneğin yaklaşık 1000 yıllık tarihi olduğu sanılıyor. Geleneğin özelliği sıcak sıvı demirin soğuk duvara fırlatılması. Ortaya çıkan kıvılcımların insanların Yeni Yıl için iyi dileklerini taşıdığına inanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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