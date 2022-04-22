Shanghai'daki Büyük İşletmelerin Yüzde 70'i Yeniden Üretime Başladı

SHANGHAİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'ın Belediye Başkan Yardımcısı Zhang Wei Cuma günü yaptığı açıklamada, Shanghai'daki 666 büyük işletmenin yüzde 70'inin Kovid-19 pandemisinde yükseliş sürerken üretime yeniden başladığını söyledi. Zhang, düzenlediği basın toplantısında, SAIC Motor ve Tesla gibi otomobil üreticilerinde araçların montaj hatlarından çıkmaya devam ettiğini, otomobil parçaları ve bileşenlerini üreten işletmelerinin de çalışmayı sürdürdüğünü söyledi. Zhang, kilit entegre devre ve kimya işletmelerinin kapasite kullanım oranının yüksek seviyede kaldığını söyledi. Belediye başkan yardımcısı, Shanghai'ın endüstriyel zincirdeki iş ve üretimin yeniden başlamasıyla kilit üretim malzemelerinin taşımacılık kanalını yeniden açma konusunda da ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel