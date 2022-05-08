Shanghai'da Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş 215, Asemptomatik 3.760 Kovid-19 Vakası Bildirildi - Haberler

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Shanghai'da Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş 215, Asemptomatik 3.760 Kovid-19 Vakası Bildirildi

Xinhua - Güncel
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Shanghai'da Yerel Kaynaklı Teyit Edilmiş 215, Asemptomatik 3.760 Kovid-19 Vakası Bildirildi

SHANGHAİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai kentindeki Belediye Sağlık Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, kentte Cumartesi günü yerel kaynaklı teyit edilmiş 215, asemptomatik 3.760 Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirtti.

SHANGHAİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Shanghai kentindeki Belediye Sağlık Komisyonu Pazar günü yaptığı açıklamada, kentte Cumartesi günü yerel kaynaklı teyit edilmiş 215, asemptomatik 3.760 Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirtti. Kentte yerel kaynaklı Kovid-19 bağlantılı 8 kişinin öldüğü, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80,6 olduğu bildirildi. Komisyon, ölümlere yol açan direkt nedenlerin, altta yatan hastalıklar olduğunu belirtti. Shanghai'da Cumartesi günü, yerel kaynaklı teyit edilen 941 vaka hastanelerden taburcu edilirken, 9.839 asemptomatik hastanın ise karantina ve tıbbi gözlem süreçleri sona erdi.

Kentteki pandemi için belirlenen hastanelerde Cumartesi günü itibariyle, 412 ciddi, 84 kritik durumda hasta bulunuyor. Komisyonun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, kentte bildirilen enfeksiyonlardan elde edilen virüs örneklerinin gen dizileme sonuçları, bugüne kadar daha güçlü yayılma gücüne sahip yeni varyantların bulunmadığını gösterdi.

Xinhua / Güncel

Cumartesi, Shanghai, Mayıs, Pazar, Güncel, Haberler

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