Shanghai'da Yeni Pilot Proje Düşük Değerli Maddelerin Geri Dönüştürülmesine Yardım Ediyor

Fast food restoranlarında ortaya çıkan plastik pipetler, kağıt servis altlıkları ve kağıt bardaklar gibi atıklar Shanghai'da bir zamanlar olduğu gibi yakılmak yerine artık geri dönüştürülüyor.

Fast food restoranlarında ortaya çıkan plastik pipetler, kağıt servis altlıkları ve kağıt bardaklar gibi atıklar Shanghai'da bir zamanlar olduğu gibi yakılmak yerine artık geri dönüştürülüyor.

Şehrin yeni pilot projesi kapsamında özellikle fast food restoranlarından toplanıp taşınan düşük değerli geri dönüştürülebilir malzemeler kategorilerine göre yeniden değerlendiriliyor.

Örneğin, plastik kapaklar plastik topaklara ve kağıt bardaklar ve servis altlıkları işlenerek geri dönüştürülmüş kağıt hamuruna dönüştürülüyor.

SES (Çince): XU ZHE, Başkan, Shanghai Chengtou Çevre Grubu Limited Şirketi:

"Çoğunlukla atık geri dönüşümü söz konusu olduğunda restoranlardaki karton kutular gibi geri dönüştürülebilir ürünlere ağırlık veriyoruz. Eskiden kağıt bardaklar ve plastik pipetler kuru atık olarak kategorize edilirdi. Bu projede farklı olan şey kuru atıkları kategorilerine göre geri dönüştürüyor olmamız.

Shanghai, yaklaşık yüzde 73'lük bir kullanım oranıyla bu pilot projeyi yaklaşık üç aydır iki bölgede yürütüyor. Shanghai'da 2023 yılında tüm Yum restoranlarının projeye katılması bekleniyor. Yum China ile endüstriyel zinciri genişletmeyi, daha iyi sınıflandırma ve daha yüksek kullanım oranı için akıllı bir atık ayırma merkezi kurmayı planlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shanghai şehrinden bildiriyor. (XHTV)