Shanghai'da Yaklaşık 9,000 Kovid-19 Test Alanı Kuruldu - Haberler

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Shanghai'da Yaklaşık 9,000 Kovid-19 Test Alanı Kuruldu

Xinhua - Güncel
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Shanghai'da Yaklaşık 9,000 Kovid-19 Test Alanı Kuruldu

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki yerel yetkililer Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çarşamba günü akşamı itibarıyla, kentte yaklaşık 9.000 nükleik asit test alanı kurulduğunu söyledi.

SHANGHAİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki yerel yetkililer Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çarşamba günü akşamı itibarıyla, kentte yaklaşık 9.000 nükleik asit test alanı kurulduğunu söyledi. Shanghai Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktör Yardımcısı Chen Shiyan, söz konusu alanlardan 4.500'den fazlasının hizmete açıldığını ve geri kalanının salgının durumuna ve çalışmalarının yeniden başlaması gereğine uygun olarak hizmete açılacağını söyledi. Çin'in ekonomik merkezi olan kent, aynı zamanda yerleşim alanları, ofis alanları, iş merkezleri, metro ve diğer toplu taşıma istasyonlarının çevresinde sabit ve mobil örnek alma alanları kurdu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Reform, Mayıs, Güncel, Haberler

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