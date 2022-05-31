Shanghai'da Üretim ve Yaşam 1 Haziran'dan İtibaren Tamamen Normale Dönüyor - Haberler

SHANGHAİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai'da Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında verilen bilgiye göre, genel anlamda Kovid-19 riskinin kontrol altına alındığı düşünülen Shanghai kentinde üretim ve yaşam Çarşamba'dan itibaren tamamen normal seyrine dönecek. Otobüsler, raylı taşıma sisteminin tamamı ve feribot hizmetleri Çarşamba'dan itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacak. Özel otomobiller ve şirket araçları da orta ve yüksek Kovid-19 riski bulunduğu belirtilen bölgeler ile halka kapalı veya kısıtlama altında tutulan bölgeler hariç olmak üzere normal bir şekilde seyredebilecekler. Açık salgın önleme şartlarına tabi kamuya açık yerlere girenler ile toplu taşıma kullanan kişiler son 72 saatte alınmış negatif nükleik asit testi belgesine sahip olmak zorundalar.

Alışveriş merkezleri, süpermarketler, bakkallar, eczaneler ve diğer ticari satış mağazaları Çarşamba'dan başlayarak yüz yüze faaliyete dönecek, ancak bu işyerlerine kabul edilecek toplam müşteri sayısı, maksimum kapasitelerinin yüzde 75'iyle sınırlı olacak. Aynı şartlar, kültürel ve turistik yerler, stadyumlar ve A-seviyesindeki turizm merkezleri için de geçerli olacak. Shanghai'da aşamalar halinde yüz yüze derslere de geri dönülecek. Burada öncelik lisenin son iki yılındaki öğrenciler ile ortaokulun son sınıfındaki öğrencilere verilecek.

Basın toplantısında konuşan Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, Shanghai kentinin halen salgın önleme ve kontrol açısından kritik bir evrede olduğunu, bu yüzden kentin tamamında anlayış, destek ve işbirliğinin devam etmesinin gerekli olduğunu belirtti. Zong, kentin tüm sakinlerine standart salgın önleme ve kontrol önlemlerine uyma, sosyal mesafeyi koruma, aşı olma ve bütün salgın önleme düzenlemelerine uyma çağrısında bulundu.

Xinhua / Güncel