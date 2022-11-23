Shanghai'da Ulusal İklim Gözlemevi Kurulacak

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetesinde Çarşamba günü çıkan bir habere göre Shanghai'da 2025 yılına kadar bir ulusal iklim gözlemevi kurulacak.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim Günlüğü gazetesinde Çarşamba günü çıkan bir habere göre Shanghai'da 2025 yılına kadar bir ulusal iklim gözlemevi kurulacak.

İklim gözlemevinin inşaatına, Çin Meteoroloji İdaresi tarafından onay verildi. Gözlemevi; sürekli, tüm hava koşullarında işleyen ve yüksek çözünürlüklü iklim hizmetleri sunmak üzere mega kentler için çok katmanlı iklim gözlem sistemine sahip olacak.

Shanghai Meteoroloji Servisi; gözlemevinin, yoğun insan faaliyetlerinin etkisi altındaki ırmak ağzı bölgelerinde bulunan mega kentlerin ana meteorolojik sorunlarına odaklanacağını duyurdu.

Gazetede yer alan habere göre gözlemevinin, doğal afetlerin önlenip hafifletilmesini desteklemesi, iklim değişikliğiyle başa çıkma çabalarına katkıda bulunması ve ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini gerçekleştirme çalışmalarına yardımcı olması bekleniyor.